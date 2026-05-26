KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ: Bayramda hangi ibadetler yapılır, çekilecek zikirler ve tesbihler neler?

Kurban Bayramı günleri, manevi atmosferin yoğun şekilde yaşandığı ve ibadetlerin önem kazandığı mübarek zamanlar arasında yer alıyor. Bayramın ilk günü Müslümanlar için; bayram namazını eda etmek, dua ve zikirle meşgul olmak, aile büyüklerini ziyaret ederek bayramlaşmak büyük önem taşıyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve kurban ibadetini yerine getirmek de bu özel günün en anlamlı ibadetleri arasında kabul ediliyor