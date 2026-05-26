KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ: Bayramda hangi ibadetler yapılır, çekilecek zikirler ve tesbihler neler?

Kurban Bayramı günleri, manevi atmosferin yoğun şekilde yaşandığı ve ibadetlerin önem kazandığı mübarek zamanlar arasında yer alıyor. Bayramın ilk günü Müslümanlar için; bayram namazını eda etmek, dua ve zikirle meşgul olmak, aile büyüklerini ziyaret ederek bayramlaşmak büyük önem taşıyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve kurban ibadetini yerine getirmek de bu özel günün en anlamlı ibadetleri arasında kabul ediliyor
Bayram geceleri, kaza ve nafile namaz kılarak Allah'a yakınlaşmak için fırsattır. Rivayetlere göre her gün farz dışı on iki rekât namaz kılan kimse için cennette bir köşk hazırlanır. (Müslim, Müsâfirîn 103)
Bayram geceleri günahlarımız için samimi bir şekilde tövbe etmeliyiz. Tevbe, Rabbimize yönelmek ve af dilemektir. İstiğfar ise kalpten taşan niyazlarımızla Allah'a yaklaşmaktır.
İbn-i Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
"Resûlullah yüz defa: 'Allah'ım! Beni bağışla ve tevbemi kabul et' derdi." (Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1516)
Mübarek günlerde Allah'ı zikretmek büyük bir ibadettir. Ayetlerde şöyle buyrulur:
"Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O'na yönel." (el-Müzzemmil, 8)
"Allah'ı sevmenin alâmeti, Allah'ı zikretmeyi sevmektir." (Suyûtî, el-Camiu's-Sağîr, II, 52)
Hazret-i Peygamber, Arefe Günü'nden başlayarak bayram gecelerinde de zikri yoğun olarak yapardı. Biz de bu güzel geleneği sürdürebiliriz.