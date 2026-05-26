Haberler Yaşam Haberleri KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ: Bayramda hangi ibadetler yapılır, çekilecek zikirler ve tesbihler neler?
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:50

Kurban Bayramı, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi huzurun ön plana çıktığı müstesna günlerden biri olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu anlamlı günlerde hem sevdikleriyle bir araya geliyor hem de ibadetlerine daha fazla vakit ayırıyor. Bayram namazı, dualar, tesbihler ve zikirlerle geçirilen bu özel zaman dilimi, manevi atmosferi güçlendiriyor. İslam alimleri tarafından faziletine dikkat çekilen Kurban Bayramı günlerinde yapılan ibadetlerin, kardeşlik duygularını pekiştirdiği ve gönüllere huzur verdiği ifade ediliyor.

Kurban Bayramı günleri, manevi atmosferin yoğun şekilde yaşandığı ve ibadetlerin önem kazandığı mübarek zamanlar arasında yer alıyor. Bayramın ilk günü Müslümanlar için; bayram namazını eda etmek, dua ve zikirle meşgul olmak, aile büyüklerini ziyaret ederek bayramlaşmak büyük önem taşıyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve kurban ibadetini yerine getirmek de bu özel günün en anlamlı ibadetleri arasında kabul ediliyor

BAYRAM GECELERİ VE NAFİLE NAMAZLAR

Bayram geceleri, kaza ve nafile namaz kılarak Allah'a yakınlaşmak için fırsattır. Rivayetlere göre her gün farz dışı on iki rekât namaz kılan kimse için cennette bir köşk hazırlanır. (Müslim, Müsâfirîn 103)


KUR'AN-I KERİM OKUMANIN ÖNEMİ

Mübarek günlerde Kur'an okumak büyük sevaptır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Kur'an'dan her harf için on sevap verilir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)
Kalpte Kur'an'a yer vermeyen kişi, harap bir ev gibidir. (Tirmizî, Fazâilü'l-Kur'ân 18)


TEVBE VE İSTİĞFAR

Bayram geceleri günahlarımız için samimi bir şekilde tövbe etmeliyiz. Tevbe, Rabbimize yönelmek ve af dilemektir. İstiğfar ise kalpten taşan niyazlarımızla Allah'a yaklaşmaktır.
İbn-i Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
"Resûlullah yüz defa: 'Allah'ım! Beni bağışla ve tevbemi kabul et' derdi." (Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1516)


ALLAH'I ANMAK VE ZİKRETMEK

Mübarek günlerde Allah'ı zikretmek büyük bir ibadettir. Ayetlerde şöyle buyrulur:
"Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O'na yönel." (el-Müzzemmil, 8)
"Allah'ı sevmenin alâmeti, Allah'ı zikretmeyi sevmektir." (Suyûtî, el-Camiu's-Sağîr, II, 52)

Hazret-i Peygamber, Arefe Günü'nden başlayarak bayram gecelerinde de zikri yoğun olarak yapardı. Biz de bu güzel geleneği sürdürebiliriz.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
