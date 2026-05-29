Kurban Bayramı Müze ve Sarayların Çalışma Durumu | Bugün Topkapı Sarayı açık mı?

Giriş Tarihi: 29.05.2026 14:24

2026 Kurban Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ederken, vatandaşlar müze ve sarayların çalışma durumunu merak etmeye başladı. Bayram tatilinde kültürel aktivitede bulunmak ve tarihin kalıntıları arasında keşif yapmak isteyenler için özellikle “Bugün Topkapı Sarayı açık mı?” sorusu ön plana çıktı. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte müze ve sarayların çalışma saatleri gündeme geldi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü itibarıyla tarihi mekanları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, müzelerin ve sarayların açık olup olmayacağını ve girişlerin ücretsiz uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Resmi siteler üzerinden açıklamaların yapılmasıyla birlikte saray ve müzelerin çalışma durumu ön plana çıktı. Böylece vatandaşların da planları şekillenmeye başladı.

TOPKAPI SARAYI AÇIK MI?

  • Kurban Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı
  • Kurban Bayramı'nın 2. Günü: Açık
  • Kurban Bayramı'nın 3. Günü: Açık
  • Kurban Bayramı'nın 4. Günü: Açık

BAYRAMDA DOLMABAHÇE SARAYI AÇIK MI?

  • Kurban Bayramı'nın 1. Günü: Kapalı
  • Kurban Bayramı'nın 2. Günü: Açık
  • Kurban Bayramı'nın 3. Günü: Açık
  • Kurban Bayramı'nın 4. Günü: Açık

KURBAN BAYRAMI'NDA MÜZELER AÇIK MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı milli saraylar, kasırlar ve müzeler Kurban Bayramı'nın 1. gününde kapalı olacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ise ziyarete açık olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, bayramın 1. günü öğleden sonraya kadar kapalı, diğer günler ise ziyarete açıktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ise bayramın 1. günü saat 13.00 itibarıyla ziyarete açılacak. Diğer günler normal çalışma saatlerinde devam edecektir.

BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Genellikle müzeler ziyaretçilere ücretli olarak hizmet vermektedir ve ücretsiz giriş uygulamaları yalnızca belirli özel günlerde yapılmaktadır. Bayram döneminde de çoğu müzede standart giriş ücretlerinin uygulanması bekleniyor. Bu sebeple gitmeyi planladığınız müzenin resmi internet sitesini veya duyurularını kontrol ederek güncel bilet fiyatları ve ziyaret koşulları hakkında bilgi almanız önerilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

