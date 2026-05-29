Kurban Bayramı Müze ve Sarayların Çalışma Durumu | Bugün Topkapı Sarayı açık mı?

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü itibarıyla tarihi mekanları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, müzelerin ve sarayların açık olup olmayacağını ve girişlerin ücretsiz uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Resmi siteler üzerinden açıklamaların yapılmasıyla birlikte saray ve müzelerin çalışma durumu ön plana çıktı. Böylece vatandaşların da planları şekillenmeye başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı milli saraylar, kasırlar ve müzeler Kurban Bayramı'nın 1. gününde kapalı olacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ise ziyarete açık olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, bayramın 1. günü öğleden sonraya kadar kapalı, diğer günler ise ziyarete açıktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ise bayramın 1. günü saat 13.00 itibarıyla ziyarete açılacak. Diğer günler normal çalışma saatlerinde devam edecektir.
Genellikle müzeler ziyaretçilere ücretli olarak hizmet vermektedir ve ücretsiz giriş uygulamaları yalnızca belirli özel günlerde yapılmaktadır. Bayram döneminde de çoğu müzede standart giriş ücretlerinin uygulanması bekleniyor. Bu sebeple gitmeyi planladığınız müzenin resmi internet sitesini veya duyurularını kontrol ederek güncel bilet fiyatları ve ziyaret koşulları hakkında bilgi almanız önerilir.