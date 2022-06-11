Kurban Bayramı ne zaman 2022, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı, ne zaman başlıyor? Diyanet’ten açıklama!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILACAK MI?

Cuma günü başlayan arefe günü, salı günü son buluyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlikte Günü ile Kurban Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği henüz kesin değil. Diyanet veya diğer bakanlıklar bu konu hakkında bir açıklama henüz yapmadı.