Kurban Bayramı 2022 tarihleri Diyanet takvimi ile belli olmuştu. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği mübarek bayram için "Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Arefe Günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri 2022.