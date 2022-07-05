Kurban Bayramı 2022 tarihleri Diyanet takvimi ile belli olmuştu. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği mübarek bayram için "Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Arefe Günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri 2022.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarıldığını açıkladı. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.