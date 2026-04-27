Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi
Giriş Tarihi: 27.04.2026 07:22

2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaş tatil planlarını netleştirmek adına takvimdeki yerini araştırmaya başladı. Mayıs ayının son haftasına denk gelen bu önemli dini bayramın kaç gün süreceği ve hangi tarihler arasında idrak edileceği netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle kesinleşen tarihler, seyahat planı yapacak olanlar için büyük önem taşıyor. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

İslam aleminin en anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, 2026 yılında bahar aylarının sonuna renk katacak. Resmi tatil süresi ve hafta sonu birleşimleri sayesinde uzun bir dinlenme fırsatı sunması beklenen bu dönemde, özellikle çalışanlar "9 günlük tatil" ihtimalini değerlendiriyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: BAYRAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Bayramın başlangıcı, 26 Mayıs 2026 Salı günü edilecek olan Arife günü ile yaşanacak. Resmi olarak 4 gün süren bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba sabahı bayram namazı ile başlayacak. Bayramın son günü ise 30 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu olan tatil süresi için takvim avantajlı bir tablo sunuyor. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayan resmi tatil, Cumartesi akşamına kadar devam ediyor. Pazartesi günü (25 Mayıs) ve Arife sabahı için yıllık izin kullanan çalışanlar, bir önceki hafta sonu ile birleştirme yaparak toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma şansına sahip olabilecekler.

Bu konuda resmi bir "idari izin" kararı gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

DİYANET 2026 DİNİ GÜNLER LİSTESİ VE BAYRAM PROGRAMI

2026 yılı takviminde Kurban Bayramı'nın günlere dağılımı şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

