Kurban bayramı öncesi dev denetim: Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde fahiş fiyat denetimi yapıldı

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde fahiş fiyat ve ürün denetimi yapıldı. Satılan ürünlerin nereden geldiklerini, alış-satış fiyat dengesini ve komisyon oranına uyulup uyulmadığı teftiş edildi. Denetime İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de katıldı.

"HER GÜN 6 BİN ARAÇ ÜRÜN ÇIKARILIYOR"

Denetimlerde konuşan İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük sebze-meyve hali olan Bayrampaşa Hali'nde arkadaşlarımızla birlikte denetim gerçekleştiriyoruz. Burayı günlük yaklaşık 25 bin esnafımızın ziyaret eder, bin araç sebze meyve getirir. Buradan da İstanbul'daki perakendecilerimize, pazarcı esnafımıza yönelik yaklaşık 6 bin araba ürün çıkarılır. Buraya yaklaşık 10 bin araç giriş çıkışı olmaktadır.

"YILLIK TİCARET HACMİ 90 MİLYAR TL"

Burada yıllık yaklaşık 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleşir. Bu ticaretin de parasal karşılığı 90 milyar TL civarındadır. Biz Ticaret Bakanlığı olarak buraya gelen ve buradan dağılan ürünlerin kanuna ve mevzuatlarımıza uygun olup olmadığını denetliyoruz. Ürünün nereden kaç paraya geldiğine, nereye ve kaç paraya gittiğine baktık. Son tüketiciye gidene kadar kontroller gerçekleştiriyoruz ve gerektiğinde idari işlemler uyguluyoruz. Bayrampaşa ve Ataşehir Hallerimizde 12 ekip ve 30 arkadaşlarımızla denetimlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.