Kurban Bayramı öncesi Fatih Camii gülsuyu ile yıkandı

Fatih Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Fatih Camii'nde temizlik çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda cami ve çevresi önce temizlendi. Çalışmanın cami içindeki kısmında da gül suyu kullanıldı. Gül suyuyla yıkanan cami bayrama hazır hale getirildi. Fatih Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Ekip Amiri Ali Çakmak, 364 caminin tamamında temizlik çalışmalarının olduğunu söyledi.

"364 CAMİNİN DEZENFEKTE VE GÜL SUYU ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ali Çakmak, "Kurban Bayramı boyunca vatandaşlarımızın güzel bir şekilde ibadetlerini yapmaları için temizlik işlemimiz, gül suyu çalışmamız ve dezenfekte çalışmamız devam etmektedir. Gördüğünüz gibi içeride dezenfeksiyon ve gül suyu çalışması yapmaktayız. Aynı şekilde bahçe ve şadırvanlarda da yıkama ve temizlik işleri yapılmaktadır.

30 küsür personelimiz burada var. Bayram haftası boyunca devam edecek. Fatih ilçesi sınırları içerisinde toplam 364 caminin dezenfekte ve gül suyu çalışması yapılmaktadır. Vatandaşlarımız sabah ve akşam namazlarını güzel bir şekilde namazlarını kılmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımız bu çalışmayı bir gelenek haline getirdi" şeklinde konuştu.