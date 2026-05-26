Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:20

Kurban Bayramı sabahı okunacak dua: Kurban Bayramı'nda okunacak dualar ve sureler neler?

Kurban Bayramı sabahı okunacak dualar ve sureler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bayram sabahını ibadetle geçirmek isteyenler okunabilecek duaları ve zikirleri merak ediyor. Özellikle bayram namazı öncesinde ve sonrasında okunması tavsiye edilen dualar yoğun ilgi görüyor. İşte, Kurban Bayramı sabahı okunacak dua;

Kurban Bayramı sabahında okunabilecek dualar ve ibadetler araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar güne dua ve ibadetle başlamayı tercih ediyor. Dini kaynaklarda yer alan bayram sabahı duaları internet üzerinden yoğun şekilde sorgulanıyor.

BAYRAM DUASI NASIL YAPILIR?

Bayram duası için özel bir şart yoktur. Kişi abdestli şekilde, samimi bir kalple ve içinden geldiği gibi dua edebilir. Bayram sabahı namazdan önce ya da namazdan sonra Allah'a hamd etmek, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek ve ardından af, sağlık, huzur, bereket ve hayır dilemek tavsiye edilir.

BAYRAM SABAHI OKUNACAK DUA

Bayram sabahı şu şekilde dua edilebilir:

"Allah'ım! Bizi bu mübarek Kurban Bayramı'na sağlık, huzur ve imanla ulaştırdığın için sana hamd ederiz. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı bağışla, kalplerimizi temizle. Ailemize, sevdiklerimize ve bütün İslam âlemine huzur, bereket ve rahmet ihsan eyle. Kurbanlarımızı kabul eyle, bizleri rızana uygun yaşayan kullarından eyle."

BAYRAM NAMAZINDAN SONRA HANGİ DUA OKUNUR?

Bayram namazından sonra cemaatle birlikte dua edilir. Kişi kendi duasında, "Allah'ım, ibadetlerimizi kabul eyle, kurbanlarımızı makbul eyle, bizi bayrama affedilmiş kullarından olarak ulaştır" şeklinde niyazda bulunabilir. Bayram namazının ardından hutbe dinlenir, teşrik tekbiri getirilir ve bayramlaşma yapılır.

KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUR

Kurban Bayramı günlerinde en önemli zikirlerden biri teşrik tekbiridir. Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların ardından okunur.

Teşrik tekbiri şöyle getirilir:

"Allahu ekber, Allahu ekber. Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd."

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

