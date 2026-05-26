Kurban Bayramı sabahı okunacak dualar: Kurban Bayramı’nın 1. günü okunacak dualar neler?

Kurban Bayramı sabahında okunabilecek dualar ve ibadetler araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar güne dua ve ibadetle başlamayı tercih ediyor. Dini kaynaklarda yer alan bayram sabahı duaları internet üzerinden yoğun şekilde sorgulanıyor.
Bayram duası için özel bir şart yoktur. Kişi abdestli şekilde, samimi bir kalple ve içinden geldiği gibi dua edebilir. Bayram sabahı namazdan önce ya da namazdan sonra Allah'a hamd etmek, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek ve ardından af, sağlık, huzur, bereket ve hayır dilemek tavsiye edilir.
Bayram sabahı şu şekilde dua edilebilir:
Bayram namazından sonra cemaatle birlikte dua edilir. Kişi kendi duasında, "Allah'ım, ibadetlerimizi kabul eyle, kurbanlarımızı makbul eyle, bizi bayrama affedilmiş kullarından olarak ulaştır" şeklinde niyazda bulunabilir. Bayram namazının ardından hutbe dinlenir, teşrik tekbiri getirilir ve bayramlaşma yapılır.
Kurban Bayramı günlerinde en önemli zikirlerden biri teşrik tekbiridir. Teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların ardından okunur.
Teşrik tekbiri şöyle getirilir:
"Allahu ekber, Allahu ekber. Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd."