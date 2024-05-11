KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 || Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatiline az bir süre kala bayramın hangi günler idrak edileceği ve kaç gün süreceği sorusu gündeme gelmeye başladı. Tatile çıkmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin 9 gün sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?