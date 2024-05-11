KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 || Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatiline az bir süre kala bayramın hangi günler idrak edileceği ve kaç gün süreceği sorusu gündeme gelmeye başladı. Tatile çıkmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin 9 gün sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.
Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olması ön görülüyor.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi