Kurban Bayramı trafik bilançosu açıklandı: Can kaybı son yılların en düşük seviyesinde

Milyonlarca vatandaşın Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve yakınlarına ulaşmak için yollara çıktığı 9 günlük tatil süreci sona erdi. Bayram boyunca ülke genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri en üst seviyede uygulanırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tatil dönemine ilişkin trafik bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

BAYRAM BOYUNCA YOĞUN GÜVENLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİ

Bakan Çiftçi, vatandaşların huzur ve güvenliği için İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplam 334 bin 17 personelin 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ise 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracının sahada aktif olarak görev yaptığı belirtildi.

TRAFİK KAZALARINDA 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tüm tedbirlere rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Çiftçi, her can kaybının derin üzüntü yarattığını vurguladı.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK CAN KAYBI

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre, 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları arasında en düşük can kaybının yaşandığı dönem olarak kayıtlara geçti. Daha önceki yıllarda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2016'da 117, 2018'de 148, 2021'de 87, 2023'te 110 ve 2024'te 71 olarak açıklanmıştı.

ÖLÜMLÜ KAZALARDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Veriler, önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla karşılaştırıldığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yerindeki can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş yaşandığını ortaya koydu.

HEDEF: TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI

Açıklamasında hiçbir can kaybının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Çiftçi, hedeflerinin trafik kazalarında sıfır can kaybı olduğunu belirterek, daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.