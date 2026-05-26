KURBAN BAYRAMI ZİKİR VE TESBİHLERİ: Bayramda çekilecek zikirler ve tesbihler neler?

Kurban Bayramı süresince ibadetlerini daha bilinçli şekilde yerine getirmek isteyenler, yapılacak zikirler ve okunacak dualar hakkında bilgi edinmeye devam ediyor. Bayram namazının ardından çekilen tesbihler, getirilen tekbirler ve edilen dualar, bayramın manevi iklimini güçlendiren ibadetler arasında yer alıyor. Müslümanlar, bu özel günlerde Allah'a şükretmek ve manevi huzura ulaşmak için çeşitli zikirlerle vakit geçiriyor. İşte Kurban Bayramı'nda okunabilecek zikirler ve tavsiye edilen tesbihler…
Bayram Namazı
Sabah erken saatte cemaatle kılınır.
Bayramın en önemli ibadetidir.
Sadaka ve Yardım
İhtiyaç sahipleri gözetilir.
Teşrik Tekbirleri: Bayram namazına giderken yolda sessizce veya bayram süresince Allah'ı zikretmek (tekbir getirmek) müstehaptır.
Zikir ve Tesbihat: Bayram sabahı 100 defa "SubhânAllâhi ve bi-hamdihî" zikrini çekmek ve sevabını ölülere bağışlamak tavsiye edilir.
Tevbe ve İstiğfar: Ramazan'ın bitişiyle birlikte günahların affı için bolca dua edilir.
İşte 2026 Kurban Bayramı'nın resmi tatil sürecini kapsayan gün gün detayları:
Gün
Tarih
Haftanın Günü
Arefe Günü
26 Mayıs 2026
Salı
Bayram 1. Gün
27 Mayıs 2026
Çarşamba
Bayram 2. Gün
28 Mayıs 2026
Perşembe
Bayram 3. Gün
29 Mayıs 2026
Cuma
Bayram 4. Gün
30 Mayıs 2026
Cumartesi