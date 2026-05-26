Haberler Yaşam Haberleri KURBAN BAYRAMI ZİKİR VE TESBİHLERİ: Bayramda çekilecek zikirler ve tesbihler neler?
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:58 Son Güncelleme: 26.05.2026 10:59

KURBAN BAYRAMI ZİKİR VE TESBİHLERİ: Bayramda çekilecek zikirler ve tesbihler neler?

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak isteyen vatandaşlar, bayram günlerinde okunabilecek dualar ve çekilebilecek zikirleri araştırıyor. Özellikle bayram sabahı ve bayram boyunca yapılan tesbihler, Müslümanlar tarafından ibadetlerin önemli bir parçası olarak görülüyor. Diyanet’in tavsiyeleri doğrultusunda okunan zikirler, bu mübarek günlerin manevi huzurunu artırıyor. Peki, Kurban Bayramı’nda hangi zikirler çekilir, hangi tesbihler okunur?

KURBAN BAYRAMI ZİKİR VE TESBİHLERİ: Bayramda çekilecek zikirler ve tesbihler neler?
  • ABONE OL

Kurban Bayramı süresince ibadetlerini daha bilinçli şekilde yerine getirmek isteyenler, yapılacak zikirler ve okunacak dualar hakkında bilgi edinmeye devam ediyor. Bayram namazının ardından çekilen tesbihler, getirilen tekbirler ve edilen dualar, bayramın manevi iklimini güçlendiren ibadetler arasında yer alıyor. Müslümanlar, bu özel günlerde Allah'a şükretmek ve manevi huzura ulaşmak için çeşitli zikirlerle vakit geçiriyor. İşte Kurban Bayramı'nda okunabilecek zikirler ve tavsiye edilen tesbihler…

KURBAN BAYRAMI'NDA YAPILACAK İBADETLER

Bayram Namazı

Sabah erken saatte cemaatle kılınır.

Bayramın en önemli ibadetidir.

Dua ve Şükür

Ramazan'ı tamamlamanın şükrü edilir.

Bolca tekbir, zikir ve dua edilir.

Akraba Ziyareti

Anne-baba ve büyükler ziyaret edilir.

Küçükler sevindirilir, gönül alınır.

Sadaka ve Yardım

İhtiyaç sahipleri gözetilir.

ZİKİRLER VE DUALAR

Teşrik Tekbirleri: Bayram namazına giderken yolda sessizce veya bayram süresince Allah'ı zikretmek (tekbir getirmek) müstehaptır.

Zikir ve Tesbihat: Bayram sabahı 100 defa "SubhânAllâhi ve bi-hamdihî" zikrini çekmek ve sevabını ölülere bağışlamak tavsiye edilir.

Tevbe ve İstiğfar: Ramazan'ın bitişiyle birlikte günahların affı için bolca dua edilir.

İşte 2026 Kurban Bayramı'nın resmi tatil sürecini kapsayan gün gün detayları:

Gün

Tarih

Haftanın Günü

Arefe Günü

26 Mayıs 2026

Salı

Bayram 1. Gün

27 Mayıs 2026

Çarşamba

Bayram 2. Gün

28 Mayıs 2026

Perşembe

Bayram 3. Gün

29 Mayıs 2026

Cuma

Bayram 4. Gün

30 Mayıs 2026

Cumartesi

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KURBAN BAYRAMI ZİKİR VE TESBİHLERİ: Bayramda çekilecek zikirler ve tesbihler neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA