Haberler Yaşam Haberleri KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramına kaç gün kaldı 2022, ayın kaçında kutlanacak, arefe hangi gün? Diyanet açıklama!
Giriş Tarihi: 27.6.2022 16:04 Son Güncelleme: 27.6.2022 16:04

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramına kaç gün kaldı 2022, ayın kaçında kutlanacak, arefe hangi gün? Diyanet açıklama!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramına kaç gün kaldı 2022, ayın kaçında kutlanacak, arefe hangi gün? Diyanet açıklama!

Kurban Bayramına çok az bir süre kaldı. Bu yıl temmuz ayında idrak edilecek. Bu zaman içerisinde sürekli olarak sorulan sorular bulunuyor. Kaç gün olacağından tutun da Kurban Bayramı ne zaman, arefe hangi güne denk geliyor sorusuna kadar. Müslümanların yılın ikinci büyük bayramı olan bu önemli günde ibadetlerini yerine getirecekler ve dualarını etmeyi esirgemeyecekler. Temmuz ayına az bir süre kaldı. Vatandaşlar da Kurban Bayramı ne zaman 2022, ayın kaçında sorularını yöneltiyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, arefe hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

Kurban Bayramı ne zaman? sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Temmuzda idrak edilecek yılın ikinci bayramı öncesinde vatandaşlar tatil ve kurbanlık düşüncelerindeler. Kurban Bayramı ne zaman 2022 sorusuna cevap aldıklarında tatil planlarını tam olarak yapabilecekler. Çalışanlar resmi tatillerini doya sıya yaşamak istiyorlar. Bunun için çok az bir süre kaldı. Temmuz ayına denk gelen tatil için çok az bir süre kaldı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2022, arefe hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILACAK MI?

Cuma günü başlayan arefe günü, salı günü son buluyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlikte Günü ile Kurban Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği bu akşam Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarla birlikte belli olacak.

DİYANET İLE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

ARKADAŞINA GÖNDER
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramına kaç gün kaldı 2022, ayın kaçında kutlanacak, arefe hangi gün? Diyanet açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA