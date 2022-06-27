KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramına kaç gün kaldı 2022, ayın kaçında kutlanacak, arefe hangi gün? Diyanet açıklama!

Kurban Bayramı ne zaman? sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Temmuzda idrak edilecek yılın ikinci bayramı öncesinde vatandaşlar tatil ve kurbanlık düşüncelerindeler. Kurban Bayramı ne zaman 2022 sorusuna cevap aldıklarında tatil planlarını tam olarak yapabilecekler. Çalışanlar resmi tatillerini doya sıya yaşamak istiyorlar. Bunun için çok az bir süre kaldı. Temmuz ayına denk gelen tatil için çok az bir süre kaldı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2022, arefe hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Cuma günü başlayan arefe günü, salı günü son buluyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlikte Günü ile Kurban Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği bu akşam Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarla birlikte belli olacak.
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Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
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