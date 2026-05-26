Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı? Kurban Bayramı’nda bankaların çalışma durumu

Kurban Bayramı tatili süresince bankacılık hizmetlerinden yararlanacak olan vatandaşlar, dijital işlemlerin durumunu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Aynı banka üzerinden yapılan havale işlemleri genellikle anlık gerçekleşirken, EFT işlemlerinin resmi tatil nedeniyle farklı saatlerde hesaba geçebileceği belirtiliyor. Mobil bankacılık ve internet şubesi üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcılar ise bankaların çalışma düzenine ilişkin detayları merak ediyor. İşte bayramda EFT ve havale işlemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler…
Kurban Bayramı'nın arefesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü bankalar yarım gün açık olacak. Banka şubeleri genellikle öğle saatlerine kadar, yani 12:00 veya 13:00'e kadar hizmet verecek. Arefe günü, yarım gün resmi tatil olarak kabul edildiği için öğleden sonra bankacılık işlemleri yapılamayacak.
Kurban Bayramı boyunca havale ve FAST EFT işlemleri gerçekleştirilmeye devam edilecek. Ancak FAST limitini aşan yüksek tutarlı EFT işlemleri ise ilk mesai günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü işleme alınacak.