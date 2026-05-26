Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı? Kurban Bayramı'nda bankaların çalışma durumu
Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:06

Bayramda EFT, havale yapılır mı sorusu, resmi tatil sürecinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı boyunca para transferi yapmak isteyen kullanıcılar, EFT ve havale işlemlerinin çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Özellikle farklı bankalar arasında yapılan transferlerin ne zaman hesaba geçeceği merak konusu oluyor. Peki, bayramda EFT ve havale işlemleri devam ediyor mu?

Kurban Bayramı tatili süresince bankacılık hizmetlerinden yararlanacak olan vatandaşlar, dijital işlemlerin durumunu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Aynı banka üzerinden yapılan havale işlemleri genellikle anlık gerçekleşirken, EFT işlemlerinin resmi tatil nedeniyle farklı saatlerde hesaba geçebileceği belirtiliyor. Mobil bankacılık ve internet şubesi üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcılar ise bankaların çalışma düzenine ilişkin detayları merak ediyor. İşte bayramda EFT ve havale işlemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler…

26 MAYIS SALI (AREFE GÜNÜ) BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın arefesi olan 26 Mayıs 2026 Salı günü bankalar yarım gün açık olacak. Banka şubeleri genellikle öğle saatlerine kadar, yani 12:00 veya 13:00'e kadar hizmet verecek. Arefe günü, yarım gün resmi tatil olarak kabul edildiği için öğleden sonra bankacılık işlemleri yapılamayacak.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı'nın ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. Vatandaşlar Kurban Bayramı süresince mobil bankacılık aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

BAYRAMDA EFT HAVALE YAPILIR MI?

Kurban Bayramı boyunca havale ve FAST EFT işlemleri gerçekleştirilmeye devam edilecek. Ancak FAST limitini aşan yüksek tutarlı EFT işlemleri ise ilk mesai günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü işleme alınacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

