Kurban Bayramı’nda et yiyemedi, şimdi bin aileye kebap dağıttı

Mustafa Gökpınar ailesiyle birlikte yıllar önce Şanlıurfa'dan Adana'ya göç etti. Gökpınar Adana'da bir kebapçının yanında işe başladı. Daha sonra kendi işyerini açtı ancak başarılı olamadı. Gökpınar bu kez borca girerek küçük market açtı ve işletmeye başladı. Borçlarından dolayı Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyen Gökpınar ailesine komşularından et verilmeyince kebap yapamadı.

KENDİ KENDİNE SÖZ VERDİ

Bu durum Mustafa Gökpınar'ın çok ağrına gitti ve kendine "Bir gün zengin olursam bayramda ihtiyaç sahiplerine et dağıtacağım" diye sözü verdi. Gökpınar daha sonra marketi kapatıp tekrar kebapçılığa döndü. Bu kez işler iyi giden Gökpınar şimdi verdiği o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

BAYRAMDA O ZOR GÜNLER AKLIMA GELİYOR

Mangalın başına geçen ve maddi imkanı olmayan ailelere elleriyle kebap dürümü yapan Mustafa Gökpınar, "15 yıl önce her Kurban Bayramı eşimle yaşadığım o zor günler aklıma geliyor. Bu nedenle bin ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı'nda dürüm ya da paket halinde kebap gönderiyorum. Benim ve eşimin o gün yaşadığımız duyguyu yaşamasınlar. Ben yiyemedim onlar yesin" diye konuştu.