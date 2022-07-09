Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu, günah mı? Bayramda oruç tutmak günah mıdır, sevap mıdır?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 13:46

Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu, günah mı? Bayramda oruç tutmak günah mıdır, sevap mıdır?

Bayram geldi ve kurbanlar kesilmeye, etler yenmeye başlandı. İbadetleri ve okunacak dualarının yanı sıra Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu, hangi gün tutulur gibi sorular sürekli soruluyor. Ramazan ayında bir ay boyunca tutulan oruçtan sonra Zilhicce ayında da 9 gün bazı Müslümanlar oruç tuttu. Peki, kurban bayramında oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? İşte Diyanet ile detaylar!

Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu, günah mı? Bayramda oruç tutmak günah mıdır, sevap mıdır?

Kurban Bayramı'nda oruç tutmak günah mıdır sevap mıdır sorusu sürekli olarak soruluyor. Özellikle Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu, günah mı sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Diyanet ise bu konuya kesin bir açıklık getirmiş durumda. Diyanet İşlerine bakıldığında bayramda oruç tutmak günah mıdır sorusunun cevabı veriliyor. İşte detaylar!

KURBAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber, Zilhicce ayının ilk 9 gününü oruçla geçirdiği rivayet edilir. Böylece ilk 9 gün oruç tutulabilir. Daha sonra 10'uncu günü kurban bayramının ilk gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı'nda oruç tutulması doğru bulunmaz.

KURBAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

Kurban Bayramı'nın 4 günü oruç tutmak, mekruh olarak sayılmıştır. Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutulur. Daha sonra oruç tutulması mekruh sayılmıştır. Bunun yerine bayramda aileyle yakınlaşmak, iyi saatler geçirmek ve kurban kesmek kabul görülür.

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Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu, günah mı? Bayramda oruç tutmak günah mıdır, sevap mıdır?
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