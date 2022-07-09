Kurban Bayramı’nda oruç tutulur mu, günah mı? Bayramda oruç tutmak günah mıdır, sevap mıdır?

Kurban Bayramı'nda oruç tutmak günah mıdır sevap mıdır sorusu sürekli olarak soruluyor. Özellikle Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu, günah mı sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Diyanet ise bu konuya kesin bir açıklık getirmiş durumda. Diyanet İşlerine bakıldığında bayramda oruç tutmak günah mıdır sorusunun cevabı veriliyor. İşte detaylar!