Kurban Bayramı’nın ikinci günü fiyatlar yüzde 30 düştü

Kurban bayramı huzur içinde devam ederken kurban satış alanlarında da ikinci gün fiyat düşüşleri vatandaşları memnun etti. Kurban bayramının birinci gününde büyükbaş hayvanlar 250 binden 400 bin liraya kadar alıcı buldu. Küçükbaş hayvanlar ise 35 bin liradan pazarlarda satıldı. Her yıl olduğu gibi kurban satışlarında ikinci gün fiyatlardaki düşüşlerden dolayı avantaj yaşandı.

Hayvan satıcılarının mallarını satıp memleketlerine dönmeleri gerektiği için ikinci gün kalan hayvanlarının fiyatlarında indirime gitti. İkinci gün nedeniyle kurban pazarlarında büyükbaş hayvanlar 250 bin liradan 175 bin liraya kadar düşerken küçükbaş hayvanlarda da yüzde 30'a yakın fiyat düşüşü yaşandı. Küçükbaş hayvanlar bayram öncesi ve birinci gün 35 bin liradan satılırken ikinci gün fiyatlar 25 bin liraya kadar düştü. Bu fiyat düşüşü hem tüm hayvanlarını satmaya çalışıp evlerine dönmek isteyen hayvan satıcılarının hem de kurbanlık alımını ikinci güne bırakan vatandaşları memnun etti.

İstanbul'daki birçok ilçede olduğu gibi Bahçelievler ilçesi Çobançeşme'de kurulan pazara yaklaşık 5 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvan getirilmişti. Küçükbaş kurbanlıklar 30 bin TL'den başlayıp 60 bin liraya kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlar ise 180 bin TL ile 450 bin TL arasında satışa sunulmuştu.