Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Adalar iskelesinde yoğunluk yaşandı

'BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ DAHA YOĞUN'

Büyükada'da plaj işletmecisi Arda Kızılarslan, Bayram yoğunluğu var tabii. Ama ona göre indirimlerimiz de var. Gelmek isteyen misafirlerimizi bekliyoruz Büyükada'ya. Büyükada'da üç plaja birden bakıyoruz. Şu an sakin biraz daha. Bayramın ilk gününe göre çok daha yoğunluk var. İlk gün sakindi zaten buralar ama ikinci gün olunca bir tık daha tıklım tıklım oluyor. İnsanlar kurban kesiminden geliyor, şu an daha yoğun ilk güne göre dedi.

Ailesi ile Kınalıada'ya giden Rüzgar Öney ise Kınalıada'ya gidiyorum. Kınalıada'da evimiz var, onu görmeye gidiyoruz. Bugün hava çok güzel, biraz gezeceğiz. Ablamla beraber... Bayram gayet güzel geçiyor benim için. Çok güzel bir bayram. Her zaman böyle yoğun olmuyor ama bu bayram biraz yoğun oldu adamız diye konuştu.