Haberler Yaşam Haberleri Kurban eti diye sosis verdiler, mahkeme salonundaki pişkinlikleri pes dedirtti
Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:14 Son Güncelleme: 21.12.2023 16:21

Kurban eti diye sosis verdiler, mahkeme salonundaki pişkinlikleri pes dedirtti

Bursa’da geçtiğimiz kurban bayramında vatandaşlardan kurban hissesi toplayan ancak kurban eti yerine vatandaşlara bozuk et ve sosis yollayan baba ile oğlu hakim karşısına çıktı. Her bir mağdur için 10’ar yıl hapis istemiyle yargılanan Ali Açıkgöz ve oğlu Enes Açıkgöz’ün rahat tavırları dikkat çekerken, Enes Açıkgöz’ün mağdurların ifade verdiği sırada gülümsemesi salonda gerginlik yarattı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kurban eti diye sosis verdiler, mahkeme salonundaki pişkinlikleri pes dedirtti

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve bir et restoranı işleten 31 yaşındaki Enes Açıkgöz ile 56 yaşındaki babası Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı öncesinde toplam Bin 800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurbanlar için vekalet alan işletme sahipleri, hisse satın alanlara, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde teslim edileceği sözünü verdi. Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın birinci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bayramın ikinci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazılarıyla firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma yaşandı. Mağdurlar toplanarak işletmenin önüne gitti ve polis, zabıta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sosis gibi ürünler bulundu. Soğuk hava deposunun ise ruhsatsız olduğu anlaşıldı. Yaşanan skandal sonrası kurban hissesi alanlar, baba ve oğlundan şikayetçi olmuş ve gözaltına alınan baba-oğul tutuklanmıştı.

MAĞDURLAR ANLATTI O GÜLÜMSEDİ

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya çok sayıda mağdur ile birlikte dolandırıcılıkla yargılanan baba ve oğlu da katıldı. Mağdurların teker teker dinlendiği duruşma esnasında Enes Açıkgöz'ün, verilen ifadeleri gülümseyerek dinlemesi, salondaki diğer mağdurların tepkisine neden oldu. Kurban eti mağduru vatandaşlar, dondurulmuş ve paketlenmiş et istemediklerini, gelen etlerin et bile olmadığını sosise benzer bir ürün olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, diğer müştekilerin de dinlenmesi için duruşmayı ertelerken sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kurban eti diye sosis verdiler, mahkeme salonundaki pişkinlikleri pes dedirtti
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