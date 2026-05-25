Kurban eti nasıl dağıtılır ve kimlere verilir? Diyanet’e göre kurban eti nasıl pay edilir?

2026 Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirecek olanlar, kesim işlemi sonrası etin nasıl paylaştırılacağını araştırmaya başladı. Özellikle kurban etinin kaç parçaya ayrıldığı ve kimlere verilmesi gerektiği en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.
KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?
Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir.
Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi', 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû', 8/413).
KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?
Diyanet'e göre kurban eti, özellikle fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Bu, kurban ibadetinin temel amaçlarından biridir. Ayrıca akrabalara, komşulara ve misafirlere de kurban eti verilebilir. Ancak şu noktalara dikkat edilmelidir:
Zengin kişilere kurban eti verilmesinde dinen bir sakınca yoktur, fakat öncelik fakir kimselerdedir.
Gayrimüslim komşulara da kurban eti verilebilir. Bu, İslam'ın hoşgörü ve paylaşım anlayışının bir göstergesidir.
Kurban eti, ticari amaçla satılamaz, kazanç elde edilemez.
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.