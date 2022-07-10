Haberler Yaşam Haberleri Kurban eti nasıl pay edilir? Diyanet ile kurban eti nasıl pay edilmeli, nasıl paylaşılır?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 09:38 Son Güncelleme: 10.7.2022 09:38

Kurban eti nasıl pay edilir? Diyanet ile kurban eti nasıl pay edilmeli, nasıl paylaşılır?

Kurban eti nasıl pay edilir sorusu kesimler başlamasından itibaren sorulmakta. Bayramda kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar kurban etinin nasıl pay edileceğini merak etmekte. Diyanet’in açıklaması sürekli merakla beklenmektedir. Diyanet, belli bir kişi aralığına kadar pay edilmeyi uygun görüyor. Peki, kurban eti kaç kişiye dağıtılır, dağıtımı nasıl olmalı? İşte Diyanet İşlerinden açıklama!

Kurban eti nasıl pay edilir? Diyanet ile kurban eti nasıl pay edilmeli, nasıl paylaşılır?

Kurban eti nasıl pay edilir sorusu sürekli olarak kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorulmaktadır. Milyonlarca vatandaş nasıl pay edilmeli sorusunu soruyor. Özellikle vatandaşlar Diyanet İşleri'nin açıklamalarına oldukça güveniyor. Peki, kurban eti nasıl pay edilir, nasıl pay edilmeli? İşte detaylar!

KURBAN ETİ DAĞITIMI NASIL OLMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe bölünüp, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Bunun yanı sıra, Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Lakin durumu iyi olan Müslümanların kurban etlerini dağıtması uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).

KURBAN KAÇINCI GÜN KESİLMELİ?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Kurban eti nasıl pay edilir? Diyanet ile kurban eti nasıl pay edilmeli, nasıl paylaşılır?
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