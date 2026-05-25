Kurban eti ne zaman yenir? Diyanet’e göre kurbanda kesilen et ilk gün tüketilir mi?

Kurban Bayramı'nda kesilen etin ne zaman tüketilmesi gerektiği hem dini hem de tıbbi açıdan en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir yandan Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bayram günü ilk öğününü kurban eti ile yaptığına dair bilgiler dikkat çekerken, diğer yandan uzmanlar yeni kesilen etin hemen tüketilmesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Peki kurban eti kesildikten hemen sonra yenir mi, yoksa dinlendirilmesi mi gerekir?
Kurban Eti İlk Gün Yenir mi?
Yeni kesilen hayvanın kaslarında, ölümden hemen sonra başlayan rigor mortis yani kas katılığı süreci, etin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle; uzmanlara göre kurban etinin hemen pişirilip tüketilmesi, hem lezzet hem de sindirim açısından uygun değildir.
Kasların ete dönüşmesi için kurban etinin en az 5-6 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında kas katılığı sona eriyor, etin lif yapısı gevşiyor ve daha yumuşak, lezzetli bir kıvam alıyor. Dinlenmemiş etin sindirimi zor olduğu için mide ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Yaşlılar, çocuklar ve mide rahatsızlığı olan bireylerin bu konuya ekstra dikkat etmesi gerekiyor.
Kahvaltıda Kurban Eti Yemek Sünnet Mi?
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Zilhiccenin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivâyet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]) Zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani Kurban Bayramı'ndan önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Kurban Bayramı'nda da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1993]; Müslim, Sıyâm, 138-143 [1137-1140]).
Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta kesim ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.