Kurban eti ne zaman yenir? Diyanet’e göre kurbanda kesilen et ilk gün tüketilir mi?

Kurban Eti İlk Gün Yenir mi?

Yeni kesilen hayvanın kaslarında, ölümden hemen sonra başlayan rigor mortis yani kas katılığı süreci, etin sertleşmesine neden olur. Bu nedenle; uzmanlara göre kurban etinin hemen pişirilip tüketilmesi, hem lezzet hem de sindirim açısından uygun değildir.

Kasların ete dönüşmesi için kurban etinin en az 5-6 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında kas katılığı sona eriyor, etin lif yapısı gevşiyor ve daha yumuşak, lezzetli bir kıvam alıyor. Dinlenmemiş etin sindirimi zor olduğu için mide ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Yaşlılar, çocuklar ve mide rahatsızlığı olan bireylerin bu konuya ekstra dikkat etmesi gerekiyor.