Kurban eti yıkanır mı? Kurban kesildikten sonra eti yıkamak zararlı mı?

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Çiğ etin suyla yıkanması, yüzeyde bulunan mikroorganizmaların mutfak tezgahına, lavaboya ve diğer yüzeylere yayılmasına neden olabilir. Bu durum çapraz bulaş riskini artırdığından kırmızı etin de beyaz etin de yıkanmaması tavsiye edilir.

KURBAN ETİ NEDEN YIKANMAMALI?

Gıda Mühendisleri Odası'nın açıklamalarına göre, taze kesilmiş etin suyla yıkanması önerilmiyor.

Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kamil Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.

Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.

ET KİRLİYSE NE YAPMALI?

Eğer kurban eti yere düşmüş ya da tozlanmışsa, doğrudan musluk suyu altında yıkamak yerine, nemli ve temiz bir bez yardımıyla silinmesi öneriliyor. Bu yöntemle hem hijyen sağlanmış olur hem de etin yapısı bozulmaz.