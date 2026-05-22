Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı!

İslam dünyasının oldukça önemli ibadetlerinden biri olan kurban kesmenin mahiyeti ve hükmü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet tarafından açıklanan Kurban Bayramı hakkındaki bilgiler, ibadetini yerine getirmek isteyenler için en güvenli kaynak olarak öne çıkıyor.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Kurban; sözlükte yaklaşmak, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak kurban; Yüce Allah'a yakınlık sağlamak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı belirlenen zaman diliminde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Kurban, İslam dinindeki başlıca ibadetlerden biri olup İslam ümmetinin şiarlarındandır. Kurbanın, bayram günlerinde kesilen "udhiyye kurbanı" ve hac ya da umre yapanların Harem bölgesinde kestikleri "hedy kurbanı" gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl udhiyye kurbanı kesmiş (Tirmizi, "Edâhi", 11) ve Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her bir parçasının kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade ederek bu ibadeti tavsiye etmiştir (Tirmizi, "Edâhi", 1; İbn Mace, "Edâhi", 2-3).

2026 DİYANET KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

