Haberler Yaşam Haberleri Kurban keserken besmele çekmenin hükmü nedir, unutulursa ne olur? İşte Allah’ın ismini anmanın dini hükmü
Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:15

Kurban keserken besmele çekmenin hükmü nedir, unutulursa ne olur? İşte Allah’ın ismini anmanın dini hükmü

Kurban keserken Allah’ın isminin anılması ve besmele çekilmesinin dini hükmü, her yıl ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman tarafından sıklıkla araştırılıyor. İslam fıkhında kesim esnasında niyet etmek ve yaratıcının adını zikretmek, ibadetin geçerliliği ve etin helalliği açısından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

Kurban keserken besmele çekmenin hükmü nedir, unutulursa ne olur? İşte Allah’ın ismini anmanın dini hükmü
  • ABONE OL

Kurban bayramı gelirken ibadetin gerekliliklerini doğru eda etmek isteyen vatandaşlar, fıkhi detaylara yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimlerinin görüşlerine göre, kurbanlık hayvanın kesilmesiı esnasında "Bismillah" veya "Bismillahi Allahu Ekber" demek, sadece bir gelenek değil, ibadetin sıhhatini doğrudan etkileyen bir kuraldır.

KURBAN KESİMİNDE BESMELENİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

İslam dininde, eti yenecek hayvanların kesimi esnasında Allah'ın adının anılması farz veya vacip olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan En'âm Suresi'nde, üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenilmemesi açıkça emredilmiştir. Kurban keserken "Bismillahi Allahu Ekber" denilmesi, o canın ancak onu var eden yaratıcının izniyle ve onun adına teslim alınabileceğini simgeler.

KURBAN KESERKEN BESMELE UNUTULURSA KURBAN GEÇERSİZ OLUR MU?

Kurban kesimi esnasındaki yoğunluk, heyecan veya dalgınlık sebebiyle besmele çekmenin unutulması sıkça karşılaşılan durumlardan biridir.

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir. (Kâsânî, Bedâ'i, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191) Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir. (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95)

Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim." (el-En'âm, 6/162-163)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (el-En'âm, 6/79)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban keserken besmele çekmenin hükmü nedir, unutulursa ne olur? İşte Allah’ın ismini anmanın dini hükmü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA