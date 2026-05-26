Kurban keserken besmele çekmenin hükmü nedir, unutulursa ne olur? İşte Allah’ın ismini anmanın dini hükmü

Kurban bayramı gelirken ibadetin gerekliliklerini doğru eda etmek isteyen vatandaşlar, fıkhi detaylara yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimlerinin görüşlerine göre, kurbanlık hayvanın kesilmesiı esnasında "Bismillah" veya "Bismillahi Allahu Ekber" demek, sadece bir gelenek değil, ibadetin sıhhatini doğrudan etkileyen bir kuraldır.
İslam dininde, eti yenecek hayvanların kesimi esnasında Allah'ın adının anılması farz veya vacip olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan En'âm Suresi'nde, üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenilmemesi açıkça emredilmiştir. Kurban keserken "Bismillahi Allahu Ekber" denilmesi, o canın ancak onu var eden yaratıcının izniyle ve onun adına teslim alınabileceğini simgeler.
Kurban kesimi esnasındaki yoğunluk, heyecan veya dalgınlık sebebiyle besmele çekmenin unutulması sıkça karşılaşılan durumlardan biridir.
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir. (Kâsânî, Bedâ'i, 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191) Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir. (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95)
Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim." (el-En'âm, 6/162-163)
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (el-En'âm, 6/79)