Kurban keserken nasıl niyet edilir? Diyanet tarafından açıkladı!

Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:34

İslam alemi için en önemli zamanlardan birisi olan Kurban Bayramı ile ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgileri yakından takip ediyor. Böylece "Kurban keserken nasıl niyet edilir?” sorusu ve yanıtı ön plana çıktı. İslami usullere uygun olarak ibadetini doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar için kurban keserken niyet etmek hakkındaki detaylar…

Kurban Bayramı ile ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alan konulardan biri de kurban keserken nasıl niyet edilmesi gerektiği oldu. Bu durumda Diyanet tarafından açıklanan bilgilerle; kurban kesim ibadetini gerçekleştirirken dikkat edilmesi ve yapılması gereken durumlar netleşti.

KURBAN KESERKEN NASIL NİYET EDİLİR?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî', V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

  • "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." (el-En'âm, 79)

Anlamı: "Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

  • "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." (el-En'âm, 162)

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla beraber iki atardamarından da en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından keskin bir bıçakla kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir

