Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Kurban (şükür) namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ? KURBAN NAMAZI VAR MIDIR?

Kurban kesimi sonrası "kurban namazı" olarak adlandırılan özel bir namazın kılınıp kılınmayacağı konusunda İslam dünyasında merak ve araştırmalar bulunmaktadır. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması oldukça nettir:

Aslında, dinimizde "kurban namazı" diye özel ve zorunlu bir namaz bulunmamaktadır. Kurban kestikten sonra bu yönde bir namaz kılmak farz ya da sünnet değildir. Ancak kişi, herhangi bir vakitte dilediği kadar nafile namaz kılabilir ve bu kesinlikle mekruh değildir.

Kurban ibadeti sonrası, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek ve manevi bir bağ kurmak amacıyla, kişi gönül rahatlığıyla iki rekât nafile namaz kılabilir. Bu, Kurban ibadetinin ruhuna uygun, sevap kazandıran güzel bir davranış olarak değerlendirilir.

Sonuç olarak, kurban kesimi sonrasında özel bir "kurban namazı" yoktur; ancak nafile namaz kılarak şükretmek her zaman hayırlı ve teşvik edilen bir ibadettir.