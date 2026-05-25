Kurban kesildikten sonra kılınan namaz: Kurban (şükür) namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs – 30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Müslümanlar, sabahın erken saatlerinde camilere gelerek bayram sevincini ve manevi huzurunu birlikte yaşayacaklar. Namazın tamamlanmasının ardından kurban kesim hazırlıkları başlayacak.
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ? KURBAN NAMAZI VAR MIDIR?
Kurban kesimi sonrası "kurban namazı" olarak adlandırılan özel bir namazın kılınıp kılınmayacağı konusunda İslam dünyasında merak ve araştırmalar bulunmaktadır. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması oldukça nettir:
Aslında, dinimizde "kurban namazı" diye özel ve zorunlu bir namaz bulunmamaktadır. Kurban kestikten sonra bu yönde bir namaz kılmak farz ya da sünnet değildir. Ancak kişi, herhangi bir vakitte dilediği kadar nafile namaz kılabilir ve bu kesinlikle mekruh değildir.
Kurban ibadeti sonrası, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek ve manevi bir bağ kurmak amacıyla, kişi gönül rahatlığıyla iki rekât nafile namaz kılabilir. Bu, Kurban ibadetinin ruhuna uygun, sevap kazandıran güzel bir davranış olarak değerlendirilir.
Sonuç olarak, kurban kesimi sonrasında özel bir "kurban namazı" yoktur; ancak nafile namaz kılarak şükretmek her zaman hayırlı ve teşvik edilen bir ibadettir.
Şükür Namazı Kılınışı 1. Rekât
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekât şükür namazı kılmaya" diyerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır.
Sübhaneke okunur, besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur ardından Kur'an'dan bir sûre okunur
Rükuya gidilir ve ardından secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.
Şükür Namazı Kılınışı 2. Rekât
2. rekâta başladıktan sonra ayağa kalkıp kıyama durulur, besmele çekilir.
Fatiha sûresini okunur ve Kur'an'dan bir sûre okunur.
Rükuya ve secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.
Oturarak Ettehiyyatü duası ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz sona erdirilir.