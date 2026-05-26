Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter, saat kaça kadar kesilir, akşam kesilir mi? Diyanet açıkladı!

Kurban kesim saatleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bayramın ilk gününden itibaren başlayan kurban kesim ibadetinin hangi gün ve saat aralıklarında yapılabileceği merak ediliyor. Özellikle akşam kurban kesilir mi sorusu internet üzerinden yoğun şekilde sorgulanıyor. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda kurban kesim vaktiyle ilgili detaylar dikkat çekiyor.

AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe Günü Kurban Bayramı için kesilecek vacip kurbanı için uygun değildir. Dinimize göre Kurban Bayramı için kesilen vacip kurbanı, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, niyet edilerek kesilebilmektedir.

