Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter, saat kaça kadar kesilir, akşam kesilir mi? Diyanet açıkladı!

Kurban kesim saatleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bayramın ilk gününden itibaren başlayan kurban kesim ibadetinin hangi gün ve saat aralıklarında yapılabileceği merak ediliyor. Özellikle akşam kurban kesilir mi sorusu internet üzerinden yoğun şekilde sorgulanıyor. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda kurban kesim vaktiyle ilgili detaylar dikkat çekiyor.
Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe Günü Kurban Bayramı için kesilecek vacip kurbanı için uygun değildir. Dinimize göre Kurban Bayramı için kesilen vacip kurbanı, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, niyet edilerek kesilebilmektedir.
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).
Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramının son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değil ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.
