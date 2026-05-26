Haberler Yaşam Haberleri Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter, saat kaça kadar kesilir, akşam kesilir mi? Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 08:47

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter, saat kaça kadar kesilir, akşam kesilir mi? Diyanet açıkladı!

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter sorusu Kurban Bayramı öncesinde sıkça araştırılıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar kurban kesiminin hangi saatlerde yapılabileceğini ve akşam saatlerinde kesim yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. Diyanet tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda kurban kesim süresine ilişkin detaylar gündemde yer alıyor.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter, saat kaça kadar kesilir, akşam kesilir mi? Diyanet açıkladı!
  • ABONE OL

Kurban kesim saatleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bayramın ilk gününden itibaren başlayan kurban kesim ibadetinin hangi gün ve saat aralıklarında yapılabileceği merak ediliyor. Özellikle akşam kurban kesilir mi sorusu internet üzerinden yoğun şekilde sorgulanıyor. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda kurban kesim vaktiyle ilgili detaylar dikkat çekiyor.

AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe Günü Kurban Bayramı için kesilecek vacip kurbanı için uygun değildir. Dinimize göre Kurban Bayramı için kesilen vacip kurbanı, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, niyet edilerek kesilebilmektedir.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim günleri hakkında Diyanet'in cevabı şu yönde:

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

KURBAN BAYRAMIN SON GÜNÜ KESİLİR Mİ?

Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramının son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değil ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter, saat kaça kadar kesilir, akşam kesilir mi? Diyanet açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA