Haberler Yaşam Haberleri Kurban kesiminde fenalaşan esnaf hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.05.2026 14:26

Trabzon'da bayram günü kurban kesimi sırasında fenalaşan esnaf Selahattin Şener, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Akçaabat ilçesinde esnaflık yapan Selahattin Şener, Kurban Bayramı'nda yaşanan acı olayla sevenlerini yasa boğdu. Şener, Meşeli Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında aniden fenalaştı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şener'in kalp krizi geçirdiği belirlenirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Bayram günü yaşanan acı ölüm, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.
Selahattin Şener'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

