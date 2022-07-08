Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. 81 ilde bayram hazırlıkları sürerken pek çok kişi, kurban kesmenin dini hükümlerini sorgulamaya başladı. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler, '' Kurban kesmek kimlere farz, kimler kurban kesmekle yükümlü?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, kimler kurban kesemez, kurban kesemeyen ne yapmalı? . İşte Diyanet'e göre kurban kesmekle yükümlü kişiler!
KURBAN KESMEK KİMLERE FARZ, KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akli dengesi yerinde olan, buluğa ermiş ya da ergen olmuş olan bireyler için dini açıdan zengin sayılabilecek kadar mal varlığına sahip olan ve mukim olan tüm Müslümanın yerine getirebileceği mali nitelikli bir ibadet çeşididir.
DİYANET'İN AÇIKLAMASI
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KADINLAR KURBANLIK KESEBİLİR Mİ?
Allah rızası için kurban kesiminde aranan şartlar arasında cinsiyet farkı gözetilmemektedir. Ergenliğe girmiş, akli dengesi ve maddi imkânı yerinde olan Müslüman her erkek ve kadın kurban ibadetini gerçekleştirebilir.
Hayvan kesimi için gerekli şartlara sahip olan her kadın ve erkek kurban kesebilir, kurbana ortak olabilir, ya da kurban vekaleti verebilir. Kurban kesmeyi bilen kadınlar başkalarından vekalet alarak kesim işlemini gerçekleştirebilir.