Kurban kesmenin şartları: Diyanet’e göre kurban kesmek için gereken şartlar nelerdir?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında kurban ibadetine ilişkin dini hükümler yer alıyor. Kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğu, kurbanlık hayvanların hangi şartları taşıması gerektiği ve kesim sürecine dair detaylar merak ediliyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan bilgilere göre kurban kesmek için gereken şartlar;
KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELER?
Kurban kesmek, Allah'ın rızasını kazanmak için, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslüman'ın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir.
Kurban kesmenin ilk şartı, kesmeye maddi imkânı yetmeyen yardıma muhtaç Müslümanlara kurban etinden dağıtmaktır. Bunların dışında kurban ibadetinin şartları şunlardır:
Müslüman olmak: Allah yolunda kurban kesebilmek için öncelikle kişinin Müslüman olması gerekmektedir. Müslüman olmayan birinin keseceği ya da kestireceği kurban ibadet sayılmaz.
Özgür olmak: Kurban için bir diğer şart ise özgür yani hür olmaktır. Tutsak olan bir kişi kurban kesmek ile mükellef değildir. Örneğin cezaevinde yatan bir hükümlü için kurban ibadeti farz ya da vacip değildir.
Mukim olmak (yolculukta olmamak): Seferi yani yolcu olan bir kişi için kurban ibadeti farz sayılmaz. Bundan dolayı kurban için mutlaka kişinin mukim olması gerekmektedir.
Dini açıdan yeterince zengin olmak: Kurban ibadetini gerçekleştirmek için mutlaka yeterli derecede zenginliğe sahip olunması gerekmektedir. Bir kişi eğer fakir ise ve geçimini zor yapıyorsa bu kişiler için kurban ibadeti vacip ya da farz değildir. Bundan dolayı kurban ibadetini yapacak kişiler fıtır sadakasında vacip kılınan zenginliğe sahip olması gerekmektedir.
Akıl sahibi olmak: Kurban ibadeti yalnızca akıl sahibi olanlara vacip kılınmıştır. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar için kurban ibadeti vacip değildir.