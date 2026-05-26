Kurban nasıl kesilir? Diyanet ile kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler

KESİM ÖNCESİ HAZIRLIK VE HAYVANA YAKLAŞIM USULÜ

Kurbanlık hayvanın kesim yerine götürülmesinden itibaren ibadetin fıkhi boyutu başlar. İslamiyet, canlıya hürmeti esas aldığı için kurbanlık hayvan kesinlikle sürüklenerek, dövülerek veya ürkütülerek kesim alanına taşınmamalıdır. Hayvanın gözleri temiz bir tülbent veya bez yardımıyla bağlanmalı, sakinleşmesi sağlanmalıdır.

Keskin bıçaklar ve kullanılacak teçhizatlar kesinlikle hayvanın göreceği şekilde bilenmemeli, canlının strese girmesi engellenmelidir. Yapılan araştırmalar, kesim öncesi stres yaşayan hayvanların etlerindeki pH dengesinin bozulduğunu ve etin sertleştiğini göstermektedir.