Kurban ne zaman kesilir, son gün kesilir mi? Diyanet ile kurban kesim vakti başlangıcı ve bitişi

KURBAN BAYRAMININ SON GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Vatandaşların en çok tereddüt ettiği konulardan biri olan "son gün" kavramı, mezhepsel yorumlara göre farklılık göstermektedir. Hanefi mezhebine bağlı olan mükellefler için bayramın üçüncü günü akşamına kadar kesim imkanı tanınırken, son gün olarak kabul edilen dördüncü gün kesim yapılması caiz görülmemektedir.

Dolayısıyla Hanefiler için üçüncü günün gün batımıyla süre tamamlanır. Ancak Şafi mezhebinde süreç dördüncü günü de kapsadığı için bu kişilerin son gün ibadetlerini eda etmelerinde dini bir engel bulunmaz.