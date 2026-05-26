Kurban ne zaman kesilir, son gün kesilir mi? Diyanet ile kurban kesim vakti başlangıcı ve bitişi

İslam alemi, vacip olan ibadetlerini yerine getirmek üzere hazırlıklarını sürdürürken, kesim işlemlerinin dini usullere uygunluğu noktasında zamanlama büyük önem taşıyor. 2026 yılı takvimine göre mayıs ayı sonuna denk gelen bu mübarek dönemde, ibadetin geçerlilik şartlarını kaybetmemesi adına belirlenen sınırların bilinmesi gerekiyor.
İbadetin geçerli olabilmesi için belirlenen yasal sürenin girmesi şarttır. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerleşim merkezlerinde bayram namazının eda edilmesinin hemen ardından başlar.
Bayram namazı kılınmayan küçük köy, mezra veya hayvancılık yapılan kırsal bölgelerde ise fecrin doğuşuyla yani sabah namazı vaktinin girmesiyle birlikte kesim işlemine geçilebilir.
Vatandaşların en çok tereddüt ettiği konulardan biri olan "son gün" kavramı, mezhepsel yorumlara göre farklılık göstermektedir. Hanefi mezhebine bağlı olan mükellefler için bayramın üçüncü günü akşamına kadar kesim imkanı tanınırken, son gün olarak kabul edilen dördüncü gün kesim yapılması caiz görülmemektedir.
Dolayısıyla Hanefiler için üçüncü günün gün batımıyla süre tamamlanır. Ancak Şafi mezhebinde süreç dördüncü günü de kapsadığı için bu kişilerin son gün ibadetlerini eda etmelerinde dini bir engel bulunmaz.
Kesim işlemlerinin gün ışığında yapılması hem hijyen hem de çevre temizliği açısından önceliklidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve fıkıh alimlerinin görüşlerine göre, belirlenen günler dahilinde gece vakti de kurban kesilmesi dinen caizdir.
Ancak aydınlatma yetersizliği, hata yapma riskinin artması, hayvana eziyet etme ihtimali ve çevre kirliliğinin kontrol edilememesi gibi teknik gerekçeler nedeniyle gece kesim yapılması tenzihen mekruh kabul edilmiştir. Zorunluluk olmadıkça gündüz saatlerinin tercih edilmesi önerilir.
Halk arasında doğru bilinen yanlışların başında, bayram öncesindeki arefe gününde kurban kesilebileceği algısı gelmektedir. Kurban ibadeti, zamana bağlı bir yükümlülüktür ve bu zaman dilimi arefe gününü kapsamaz. İslami usullere göre bayram namazı kılınmadan veya bayram sabahı girmeden önce kesilen hayvanlar kurban yerine geçmez.