Kurban öncesi şefkat ve hijyen uyarısı

Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı, ibadetin dini usullere uygun ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla uyarılarda bulundu. Açıklamada, kurban kesiminin sadece bir gelenek değil belirli kuralları olan bir ibadet olduğu hatırlatılarak vekâletle kurban kesimi, hayvan refahı ve kesim düzeni konularına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Başkanlık, kurbanlıkların mutlaka ehil kişiler tarafından, hayvana eziyet edilmeden ve hijyenik ortamlarda kesilmesi gerektiğini vurguladı. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmesi gerektiğini belirten başkanlık, kurban kesimi için bıçak bileme vb. ön hazırlıkların da hayvanın gözü önünde yapılmaması konusunda uyardı.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Öte yandan başkanlık, Kurban Bayramı hakkında doğru bilinen yanlışları da şöyle sıraladı: - Kurban ibadeti için hayvanın usulüne uygun kesilmesi şarttır. "Kesimsiz kurban bağışı" adı altında sadece para verilmesiyle kurban ibadeti yerine gelmiş olmaz. - Büyükbaş kurbanlıklarda ortak sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği inancı yanlıştır. - Gerekli yaşı doldurduğu halde henüz "kapak atmamış" (ön dişleri değişmemiş) hayvanlar da kurban edilebilir.