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Giriş Tarihi: 27.6.2023 10:30 Son Güncelleme: 27.6.2023 10:31

Kurban pazarının 5 boynuzlu koçu ilgi odağı oldu

Milyonda bir rastlanılacak ve bugüne kadar Gaziantep, Bursa ve Osmaniye’de karşılaşılan 5 boynuzlu koç bu defa da İstanbul Sancaktepe’deki kurban pazarında ortaya çıktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kurban pazarının 5 boynuzlu koçu ilgi odağı oldu

Yıllar önce Gaziantep'te Bursa ve Osmaniye'deki kurban pazarında görülen milyonda bir rastlanılacak 5 boynuzlu koç bu defada İstanbul Sancaktepe'deki kurban pazarında ortaya çıktı. Van'dan getirildiği belirtilen Geyik cinsiyle çok boynuzlu olarak dünyaya gelen "Zarif" isimli koç 10 bin liraya satışa çıkarıldı. 5 boynuzu ile bugüne kadar birkaç bölgede rastlanılan koç Sancaktepe kurban pazarının ilgi odağı haline geldi.

Van'dan getirilen bir besicinin, yetiştirdiği kurbanlıklar arasında dikkat çeken 5 boynuzlu koça 10 bin lira fiyat biçildi. Küçükbaş hayvanlar arasında bulunan 60 kiloluk 5 boynuzlu koç, kurban pazarının ilgi odağı oldu. Vatandaşlar kurbanlık almak yerine 5 boynuzlu koçla fotoğraf çektirdi.

Sancaktepe'deki Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala satışa çıkan kurbanlıklar arasında yer alan 5 boynuzlu koç alıcısını bekliyor. Kurban pazarında 10 bin liraya satışa çıkarılan 5 boynuzlu koçun Allah'ın bir lütfu olduğu milyonda bir rastlanıldığı kaydedildi.

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Kurban pazarının 5 boynuzlu koçu ilgi odağı oldu
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