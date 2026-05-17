Kurban pazarlarında hareketlilik zirvede

Kurban Bayramı
'na sayılı günler kala, Ankara
genelindeki hayvan pazarlarında yoğunluk giderek artıyor. Ardahan Göleli besici Şahin Ataş, pazara yaklaşık 300 büyükbaş hayvanla girdiklerini belirtti. Ataş, "Çok şükür, satış sürecinin şu an tam yarısındayız. Süreci hayırlısıyla bitirmek üzereyiz" dedi. Atilla Sıvacı ise satışların oldukça hızlı gittiğini ve ellerinde az sayıda hayvan kaldığını söyledi. Büyükbaş piyasasındaki fiyatlara da değinen Sıvacı, "Kars
'tan 40 tane büyükbaş hayvan getirdik. Hamdolsun satışlarımız çok iyi, malın neredeyse üçte ikisini sattık. Elimizde sadece 10 tane kurbanlık kaldı. Bu sene pazarda büyükbaş fiyat aralığı hayvanın kilosuna ve vasfına göre 200 bin liradan başlayıp 350-400 bin liraya kadar çıkıyor" diye bilgi verdi. Kars'tan Ankara'ya gelirken Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından yol üzerine kurulan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'ndan geçtiğini anlatan Sıvacı, "Hayvanlarım tek tek kontrolden geçti. Devlet hayvanın yaşına, küpesine, aşılarına tek tek bakıyor. Bu kontrolden geçemeyen besiciler pazara giremiyor. Hem bizim için hem de tüketici için en iyisi oluyor" dedi.