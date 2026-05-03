Kurban seçerken küpesine bakın

Kurban Bayramı
'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarları da hareketlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı
, vatandaşların kurban alırken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Veteriner hekim sağlık raporu veya menşe şehadetnamesi olmayan kurbanları almayın.
Kulak küpesi ve pasaportu bulunmayan büyükbaş hayvanların satın alınmaması gerekiyor.
Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan hayvanlar da kurban olarak tercih edilmemeli.
Devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurmuş olması şart koşulurken; koyunlar için özel bir istisna tanınıyor. 6 ayını tamamlayan bir koyun, eğer bir yaşındaki hemcinsleri kadar iri ve gösterişli bir yapıya sahipse kurban edilebiliyor.
Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar sadece bir kişi adına kurban edilebilirken; deve, sığır ve manda gibi büyükbaş hayvanlarda 7 kişiye kadar ortaklık kurulabiliyor.
Seçilecek hayvanın sağlıklı, organlarının tam ve azalarının yerinde olması gerekiyor.
Hayvandan yürüyemeyecek kadar zayıflık, körlük veya boynuzların kökten kırık olması gibi durumlar kurban edilmesine engel teşkil ediyor.
Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması veya hizmet amacıyla kısırlaştırılmış olması gibi durumlar kurban ibadeti için bir mani oluşturmuyor.