Kurban vekâlet ücretleri yurt içi 17 bin 250 TL, yurt dışı 6 bin 350 TL

Türk Kızılay
, vekâletle kurban kesim ücretlerini açıkladı. Gazze için yapılan kurban bağışlarının kesimini Türkiye'de yaparak Gazze'ye konserve olarak ulaştırdıklarını, diğer ülkeler için ise dağıtımın yapılacağı ülkede kesim yaptıklarını anlatan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Afrika'da üreticilerden kurbanları satın alıyoruz. Et olarak dağıtıyoruz. Bu sene 4 bölgede 31 ülkede yurtdışında kesimi sağlamış olacağız. Bu sene kurban bedelimiz yurtiçi ve Filistin-Gazze için 17 bin 250 TL, yurtdışı 6 bin 350 TL olarak belirlenmiş oldu. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye demek istiyoruz" dedi.