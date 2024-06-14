KURBAN VEKALETİ nasıl verilir ve nasıl alınır? Diyanet ile kurban vekaleti nedir, kimlere verilir?

Kurban vekaleti nedir, nasıl verilir ve nasıl alınır soruları Mübarek bayram gününe sayılı günler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre sünnet kabul edilen kurban ibadeti vekalet yoluyla da gerçekleştirilebiliyor. Peki, Kurban vekaleti nasıl verilir ve nasıl alınır? Diyanet ile kurban vekaleti nedir, kimlere verilir?

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliği olmayan kişiler, kurbanlığın kendi adlarına başkaları tarafından kesilmesi için vekalet verir. Bu duruma kurban vekaleti denilmektedir. Kurban vekaleti verildiği zaman kişi kurbanı kendisi kesmediği gibi kesim esnasında kurban alanında olma zorunluluğu da bulunmaz. Ayrıca kurbanını doğrudan hayır kurumlarına bağışlamak isteyen vatandaşlar çeşitli kurumlara da vekalet verebilmektedir.