Kurban’da hava nasıl olacak? MGM’den Marmara Bölgesi için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu bölge genelinin yağışlı, 25 Mayıs Pazartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ile geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendirilirken, bayram süresince bölge genelinin parçalı, çok bulutlu, hafta sonu ve bayramın 2 ve 3'üncü günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ile geçeceği tahmin ediliyor.