Kurbanı kesmeden şehitlerine koştular

Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

KURBAN KESMEDEN AĞABEYİNİN MEZARINA KOŞTU

Kurbanı kesmeden önce Edirnekapıdaki şehit Piyade Er Erdin Duran ağabeyinin mezarını ziyarete gelen Erdem Duran, "Canımın yarısı olan ağabeyim 1994 yılında Şırnak Uludere'de şehit oldu. Babam Saim, annem Nefise ve küçük kızım Hilal ile ve yeğenleri ile birlikte mezarının başındayız. Her bayramda seyranda buradayız. Bizim kalbimizdeki acı hiç dinmiyor. Tek tesellimiz vatan için şehit olmasıdır. Yeterki vatanımız sağ olsun bütün insanlar birlik içerisinde olsun" dedi.

Edirnekapıdaki şehitleri ile bayramlaşmaya geldiklerini belirten Kübra Gök Türkmen, "Şehidimiz Turan Damgacı Şırnak Cizre'de 2008 yılında askeri araçta şehit oldu. Her bayram kuzenleri olarak mezarın başındayız. Kuzenimin mezarını ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Dualar ediyoruz. Kuzenim Turan vatan için şehit oldu. Bu yüzden gururluyuz. İnşallah bundan sonra şehitler gelmez. Dileğimiz o yönde. Allah evlat acısını kimseye vermesin. Çünkü bu acı dinmiyor " dedi.