Kurbanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir, sakatat yenir mi? Kurban etinde dikkat edilmesi gerekenler

KURBANIN SAKATATI YENİR Mİ?

Müslümanlar arasında en çok merak edilen konulardan biri de sakatatların dini ve sağlık açısından durumudur. Kurbanlık hayvanın yürek (kalp), karaciğer, dalak, işkembe ve şırdan gibi sakatat bölümlerinin yenmesinde dini açıdan hiçbir sakınca yoktur. Ancak sakatatların temizliği, normal et kesimine göre çok daha büyük bir titizlik gerektirir. Özellikle işkembe ve bağırsak gibi sindirim sistemi organlarının tamamen arındırılması şarttır.

