Kurbanlar kesildi alanlar tertemiz hijyenik hale getirildi

İstanbul'da bir çok ilçede olduğu gibi Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların kurban ibadetlerini huzurlu, güvenli ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmeleri için sunduğu kurban satış ve kesim hizmetlerini tamamladı.

Çobançeşme'de kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bayram boyunca belediye ekipleri; zabıta, veterinerlik, temizlik, güvenlik ve yönlendirme hizmetleriyle sahada görev yaptı. Vatandaşlar, kendilerine verilen sıra numaralarına göre kesim işlemlerini düzenli şekilde gerçekleştirirken, kurbanlıklar hijyenik koşullarda kesilerek sahiplerine teslim edildi.

Kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri alanda kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Kesim noktaları, bekleme alanları ve çevre bölümler titizlikle temizlenerek dezenfekte edildi. Belediye ekipleri, görüntülerde de yer aldığı gibi kesim alanlarını kısa sürede steril ve düzenli hale getirdi. Bahçelievler Belediyesi, bayram boyunca vatandaşların sağlıklı, güvenli ve düzenli bir hizmet alması için tüm birimleriyle sahada görev yaptı.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı kapsamında vatandaşların kullandığı kesim alanlarında kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde belirlenen kesim noktalarında atıklar toplanırken, alanlar köpüklü suyla yıkanarak hijyenik hale getirildi. Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların hijyenik ve güvenli ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaların ardından, kesim alanlarında kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ana kesimhane ile ilçe genelinde kesim alanı olarak belirlenen 6 kapalı pazarda ekipler yoğun mesai harcadı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kesimhanelerde oluşan atıklar toplandı. Alanlar köpüklü suyla yıkanarak detaylı şekilde temizlenirken, giderler de tek tek kontrol edilerek temizlendi. Çöp konteynerleri dezenfekte edilip mobil yıkama araçlarıyla hijyenik hale getirildi. Ekipler, çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla kaçak kurban kesimlerinin önlendiği bölgelerde de sinek oluşumuna karşı kireçleme çalışması da gerçekleştirdi.

