Kurbanlık almaya giderken canından oldu!

Karacabey ilçesi kırsal Yolağzı Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan ve Karacabey ilçe merkezine kurbanlık almaya gittiği öğrenilen Faruk Küçükoğlu'nun kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarın ve sağlık kontrolü yapılan Faruk Küçükoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.