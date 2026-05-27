Haberler Yaşam Haberleri Kurbanlık almaya giderken canından oldu!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 13:26

Kurbanlık almaya giderken canından oldu!

Bursa’da hafif ticari aracıyla kurbanlık almaya giden 60 yaşındaki Faruk Küçükoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, Küçükoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kurbanlık almaya giderken canından oldu!
  • ABONE OL

Karacabey ilçesi kırsal Yolağzı Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan ve Karacabey ilçe merkezine kurbanlık almaya gittiği öğrenilen Faruk Küçükoğlu'nun kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarın ve sağlık kontrolü yapılan Faruk Küçükoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#BURSA #KARACABEY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurbanlık almaya giderken canından oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA