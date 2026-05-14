Kurbanlık boğalar görücüye çıktı

Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında görücüye çıkan dev kurbanlıklar, ağırlıkları ve fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kayseri'de besicilik yapan Celal Alış Kurban Bayramı için hayvan satışlarını sürdürürken, ahırında bulunan ve 1 ton ağırlığında olan 'Kocaoğlan' ismini verdiği simental cinsi boğa alıcısını bekliyor. Heybetiyle ahırdaki hayvanların arasında en büyüğü olan Kocaoğlan, 400 bin TL'ye satılacak. DEV TOSUN 950 BİN LİRASakarya'da yaşayan besici Barış Demir'in yetiştirdiği 1 ton 450 kilogram ağırlığındaki dev tosunun fiyatı 950 bin lira. Sivas'ta besicilik yapan Mehmet Kars'ın yetiştirdiği "Poyraz" isimli boğa 435 bin liraya alıcısını bekliyor.

