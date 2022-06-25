KURBANLIK HAYVAN NASIL OLMALI?

Hz. Muhammed'in sünneti doğrultusunda kurbanlık hayvanın yaşı belirlenir. Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide 1 yaşından büyük hayvanlar kurbanlık olabilir.

Öncelikle gebe hayvandan kurban olmaz. Etlik olarak da kurban olarak da uygun değildir. Gebe olduğu fark edilmeden kurban edildiyse, kurban ibadeti yerine getirilir. Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.