Kurbanlık hayvan en az kaç yaşında olmalı? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık yaş sınırı

Giriş Tarihi: 21.05.2026 15:08

2026 Kurban Bayramı öncesi ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık hayvan yaş sınırı şartlarını yoğun şekilde araştırıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların dini anlamda olgunluk süreleri yanıtlanıyor. İşte kurban pazarlarında dikkat edilmesi gereken asgari yaş kriterleri.

İslam dininde kurban ibadetinin geçerlilik şartları arasında, kesilecek hayvanın belirli bir olgunluğa ve yaşa ulaşmış olması ilk sıralarda yer alır. Alışverişe çıkmadan önce koyun, keçi, sığır ve mandaların asgari yaş sınırlarını bilmek, ibadetin sıhhati açısından büyük önem taşıyor. Diyanet'in güncel açıklamaları doğrultusunda, hangi hayvanın kaç yaşında kurban edilebileceğini detayları şöyle:

KURBANLIK HAYVAN EN AZ KAÇ YAŞINDA OLMALI?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu soruya verilen yanıt şöyle:

Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir. (Müslim, Edâhî, 13, 15-16 [1963, 1965]) Buna göre kamerî yıl esasına uygun olarak, devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır.

Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından yapılmıştır. (Müslim, Edâhî, 13 [1963])

Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber (s.a.s.), "Sen onu kurban et! Fakat senden başkası için yeterli olmaz." (Buhârî, Edâhî, 8 [5556-5557]) buyurmuştur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

