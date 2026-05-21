Kurbanlık hayvan en az kaç yaşında olmalı? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık yaş sınırı

İslam dininde kurban ibadetinin geçerlilik şartları arasında, kesilecek hayvanın belirli bir olgunluğa ve yaşa ulaşmış olması ilk sıralarda yer alır. Alışverişe çıkmadan önce koyun, keçi, sığır ve mandaların asgari yaş sınırlarını bilmek, ibadetin sıhhati açısından büyük önem taşıyor. Diyanet'in güncel açıklamaları doğrultusunda, hangi hayvanın kaç yaşında kurban edilebileceğini detayları şöyle:
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu soruya verilen yanıt şöyle:
Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir. (Müslim, Edâhî, 13, 15-16 [1963, 1965]) Buna göre kamerî yıl esasına uygun olarak, devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır.
Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber (s.a.s.), "Sen onu kurban et! Fakat senden başkası için yeterli olmaz." (Buhârî, Edâhî, 8 [5556-5557]) buyurmuştur.