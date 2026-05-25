Kurbanlık satışlarında artış var: Çobançeşme Kurban Pazarında kurbanlıkların yüzde 80’i satıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girerken, Türkiye'nin farklı illerinden gelen besiciler de satışlarını sürdürüyor. Çobançeşme Kurban Pazarı'nda Erzurum, Afyon, Amasya, Tokat ve Ağrı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gelen satıcılar yer aldı. İstanbul'daki bir çok ilçede olduğu gibi Bahçelievler ilçesinde kurulan pazara yaklaşık 5 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvan getirildi. Küçükbaş kurbanlıklar 30 bin TL'den başlayıp 60 bin liraya kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlar ise 180 bin TL ile 450 bin TL arasında değişti. Yetkililer ise alanda satışların yüzde 80 seviyesine ulaştığını ve talebin yüksek seyrettiğini ifade edildi.

FİYATLARDA YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ VAR

Besiciler, yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki yükselişin fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade ederek özellikle bayrama doğru yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi. Pazarda satış yapan besiciler, geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 30-40 artış yaşandığını belirterek yem ve taşıma maliyetlerinin yükseldiğini ifade etti. Satıcılar, vatandaşların fiyat sorarak bütçelerine göre hareket ettiğini söyledi. Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ise geçen yıla göre fiyatların yükseldiğini ancak alımın sürdüğünü belirtti. Yetkililer de vatandaşlara küpeli, sağlıklı ve belgeli hayvanların tercih edilmesi çağrısında bulundu.

HEPSİNİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Kurban pazarında satış yapan hayvan satıcıları büyükbaş hayvan satışlarının geçen yıla göre bir miktar düşük seyrettiğini belirterek "20-30 tane sattık. Geçen seneye göre biraz daha düşük. 130 tane büyükbaş hayvanımız var. Hepsini bitireceğiz inşallah" dedi. Küçükbaş satışı yapan Saim Evgin, Aksaray'dan geldiklerini belirterek sezonun iyi geçeceğine inandıklarını söyledi. Evgin, "Aksaray'dan geldik. Bu sene iyi geçecek inanıyoruz. Bayramda da küçükbaş gidiyor, az önce sizin önünüzde bir satış yaptık. Bugün yağmur olmasına rağmen çok şükür iyi gidiyor. Fiyatlarımız uygun, bakalım hayırlısı, az kaldı bayrama" dedi. Evgin'den küçükbaş kurbanlık alan Ali Yıldız ise, "Geçen seneye göre daha uygun bulduk. Ciddi bir artış yok. 30 bin TL verdik, 10 bin TL kapora attık. Hayvan da 83 kilo" değerlendirmesini yaptı.

SATIŞLAR GEÇEN YIL SEVİYESİNDE

Kurban pazarında satış yapan Tokatlı Recai Koyuncu, yalnızca küçükbaş hayvan sattıklarını belirterek, şunları söyledi: "Toplamda 200 hayvanımız vardı, şu ana kadar 40'a yakınını sattık. 5 yıldır buradayız. Satışlar geçen seneyle hemen hemen aynı seviyede. Bayramın ilk günü de küçükbaş satışları gidiyor. Hepsini bitirmeyi hedefliyoruz, müşterimiz artık bizi tanıyor Maliyetler biraz arttı tabii ama yine de fiyatlarımız uygun. Bayrama kadar hepsini bitireceğiz. Pazarın gözdesi olan 1 ton 250 kilogramlık Tosun Paşa ise pazarın gözdesi oldu. Çok sayıda alıcı tosun paşa ile ilgilendi" dedi.

KESİM VE DENETİM HAZIRLIKLARI TAMAM

Çobançeşme Kurban Pazarı hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, kurban öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydederek, "Kurban öncesi Bahçelievler Belediyesi olarak çalışmalara başladık. 11 Mayıs'ta alana geldik. Çadırları kurduk. Sosyal donatılarımızı yerleştirdik. Mescit, kafeterya, duş ve tuvaletler hazır. Evrak ve hayvan pasaport kontrollerini yaptık" dedi. Alanda 136 çadır bulunduğunu ifade eden Bayhan, "Bunların 98'i büyükbaş, 38'i küçükbaş. 5 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvan satışta" bilgisini verdi. Bayhan, satışların yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştığını ve talebin yüksek olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMINDA 54 BİN 334 SAĞLIK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince megakentte toplam 54 bin 334 personelin görev yapacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Doç. Dr. Güner, "Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için tüm planlamaları titizlikle gerçekleştirdik. Bayram süresince İstanbul genelinde, 53 kamu hastanemiz, 23 ağız ve diş sağlığı merkezimiz ve 36 evde sağlık hizmetleri ekibimizde görev yapan 47 bin 312 sağlık personelimiz, 364 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzda görev yapan 7 bin 22 sağlık personelimiz toplam 54 bin 334 personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.

GIDA MÜHENDİSİ ASLI MUSLU CAN, SAĞLIKLI ET TÜKETİMİ İÇİN TAVSİYELERDE BULUNDU

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda Mühendisi Dr. Aslı Muslu Can, Kurban Bayramı'nda sağlıklı et tüketimi için hijyen, dinlendirme ve doğru muhafaza yöntemlerinin kritik rol oynadığını belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Can, kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve resmi denetimli alanlardan temin edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kesim işlemlerinin belediyelerin belirlediği hijyenik alanlarda yapılmasının önemli olduğunu aktardı. Kesim sırasında kullanılan ekipmanların temiz olması gerektiğini aktaran Can, "Bıçak, satır, kesme tahtası gibi ekipmanların hijyenik olması ve kesim yapan kişilerin kişisel hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekir. Kesim ortamının temiz tutulmaması ve atıkların çevreye rastgele bırakılması, mikroorganizma bulaş riskini artırır." ifadelerini kullandı. Can, Kurban Bayramı'nda sık yapılan hatalardan birinin etin kesildikten hemen sonra tüketilmesi olduğunu belirterek, kesilmiş etin "ölüm sertliği" olarak adlandırılan biyolojik süreçten geçtiğini kaydetti.

ET SICAKKEN TÜKETİLİRSE SERT VE LEZZETSİZ OLUR

Etin henüz sıcakken tüketildiğinde sert ve lezzetsiz olabileceğini vurgulayan Can, "Bu nedenle etin uygun koşullarda dinlendirilmesi gerekir. Etler önce temiz bir ortamda hava alabilecek şekilde yaklaşık 4-5 saat soğutulmalı, ardından 0-4 derece sıcaklıkta en az 24 saat dinlendirilmelidir." değerlendirmesini yaptı. Can, etin doğru şekilde dinlendirilmesinin daha yumuşak, lezzetli ve sindirilebilir hale gelmesini sağladığını aktararak, özellikle büyük parçalar halinde buzdolabına kaldırılan etlerde bozulma riskinin arttığını ifade etti.

ETİN MUHAFAZASINDA SICAKLIK KONTROLÜ KRİTİK ROL OYNAR

Etin muhafazasında sıcaklık kontrolünün kritik rol oynadığına işaret eden Can, etlerin küçük porsiyonlar halinde saklanmasının daha güvenli olduğunu belirterek, Kurban Bayramı sürecinde hijyen kurallarına uygun kesim, doğru dinlendirme ve uygun muhafaza yöntemleriyle sağlıklı ve güvenilir et tüketiminin mümkün olacağının altını çizdi.

KIYMA VE KÜÇÜK PARÇALANMIŞ ETLER DAHA HIZLI BOZULUR

Can, kıyma ve küçük parçalanmış etlerin daha hızlı bozulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Uzun süreli muhafaza için etlerin derin dondurucuda saklanması önerilir. Dondurulacak etlerin hava ile temasını azaltacak şekilde uygun ambalajlarla paketlenmesi kalite kaybını önler. Çözdürme işlemi ise oda sıcaklığında değil, buzdolabında kontrollü şekilde yapılmalıdır. Çözündürülmüş et yeniden dondurulmamalıdır." Dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör