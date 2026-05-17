Kurbanlıkları küpe numarasından sorgulayın

Giriş Tarihi: 17.05.2026

Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, kurbanlıkların seçimi, kesimi, kurban etinin parçalanması ve doğranmasına ilişkin püf noktaları hakkında bilgiler verdi. Kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Bulut, "Seçilen kurbanlıklar, hareketli, bakışları canlı olmalıdır. Kör, topal ve yaraları olmamalıdır. Tüyleri parlak ve yatık olmalıdır. Boynuzları kırık olmamalıdır. Kemikleri görünecek kadar zayıf olmamalıdır" dedi. "Tarım Cebimde" mobil uygulamasından da hayvanların küpe numarası ile sorgulanabildiğini vurgulayan Bulut, "Kurban etini evinde işlemek isteyen vatandaşlarımız kıymalıklarını mahalle kasabında çektirmeye özen göstermelidirler" diye konuştu.

