Kurbanlıkların yüzde 80’i satıldı

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girerken, Türkiye'nin farklı illerinden gelen besiciler de satışlarını sürdürüyor. Çobançeşme Kurban Pazarı'nda Erzurum, Afyon, Amasya, Tokat ve Ağrı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gelen satıcılar yer aldı. İstanbul'daki birçok ilçede olduğu gibi Bahçelievler ilçesinde kurulan pazara yaklaşık 5 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvan getirildi. Küçükbaş kurbanlıklar 30 bin TL'den başlayıp 60 bin liraya kadar çıkarken, büyükbaş hayvanlar ise 180 bin TL ile 450 bin TL arasında değişti. Yetkililer ise alanda satışların yüzde 80 seviyesine ulaştığını ve talebin yüksek seyrettiğini ifade etti. Besiciler, geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 30-40 artış yaşandığını belirterek yem ve taşıma maliyetlerinin yükseldiğini ifade etti.



Kurban alırken bunlara dikkat edin

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kurbanlık arayışını sürdürürken, besici Oğuz Kaan Aktay kurban seçimi konusunda uyarılarda bulundu. Aktay, kurbanlık hayvanın mutlaka görülerek alınması gerektiğini, söyledi. Buna göre küçükbaş hayvanların en az bir yaşını, büyükbaş hayvanların ise en az iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca kulağı kesik, boynuzu kırık ve gözünde belirgin görme engeli olan hayvanların kurban edilemeyeceğini ifade etti. Kurbanın Allah'a yaklaşma vesilesi olduğunu söyledi. Hasan ÇAKMAK/SABAH